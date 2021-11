Wir alle brauchen sie: Die Stunden am Tag, die frei von Verpflichtungen sind und die wir so verbringen können, wie es uns passt. Doch leider ist der Alltag vieler Menschen dafür zu vollgestopft. Allein der Job verlangt ihnen mehr ab, als die vorgeschriebenen achteinhalb Stunden am Tag. Die Abendstunden füllen dann eine angestrebte Weiterbildung, die Betreuung der Kinder oder der Haushalt. Die Freizeit bleibt derweilen auf der Strecke.



Eine schlechte Work-Life-Balance würden Experten das wohl nennen. Und auch wir wissen – viele von uns sogar aus eigener Erfahrung –, dass ein solcher Lebensstil auf Dauer sehr belastend ist. Aber wie viel Freizeit würden wir den überhaupt brauchen, um glücklich zu sein? Zwei Stunden pro Tag, so das Resultat einer Reihe von Studien eines US-Forschungsteams mit über 35’000 Teilnehmenden. Jene, die weniger Freizeit hatten, fühlten sich deutlich gestresster und waren in der Folge unzufriedener.