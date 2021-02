Klingt fantastisch. Hast du dennoch einen Tipp für uns, wie man sich im Home Office selbst austricksen und motivieren kann, um sich nicht komplett gehen zu lassen?

Ich empfehle, den Computer dort aufzustellen, wo es sich in der Wohnung am meisten nach Arbeit anfühlt. Einige wählen die Küche, andere das Wohnzimmer, idealerweise hat man sogar ein abgetrenntes Büro. Das Schlafzimmer empfehle ich nicht, das sollte Rückzugsort bleiben. Und: Wenn möglich, wenn Feierabend ist, die Türe zumachen, hinter der der Computer steht oder ihn und die Unterlagen wegräumen. Auch das können wichtige Rituale sein. So schaut man in der Freizeit nicht auf die Arbeit und hilft sich wieder, die Rollen zu wechseln.

Zweiter Tipp: noch mehr Rituale schaffen. So empfehle ich auch einigen, dass sie die Zeit, die sie sonst für den Arbeitsweg verwendet haben, nutzen, um trotzdem rauszugehen und eine Runde zu drehen. Ebenso unbedingt in der Mittagspause rausgehen! Also die Struktur des Arbeitstages beibehalten. Ich habe sogar eine Klientin, die den Arbeitsweg mit dem Velo abfährt und wieder heim düst, einfach, damit sie einmal am Tag zielgerichtet irgendwo hingeht. Ausserdem empfehle ich, Sporteinheiten, die man draussen machte, trotzdem zu machen, am besten zur gleichen Zeit. Eine Liste mit Vorteilen, die das Home Office bringt, anzulegen, kann ausserdem helfen, die Perspektive zu wechseln und zu merken, dass es nicht nur doof ist.