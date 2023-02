Style: Sind wir produktiver, wenn wir uns so anziehen, als würden wir ins Büro gehen? Was macht ein seriöser Look mit uns?

Felizitas Ambauen: Auch in Nicht-Corona-Zeiten empfehle ich in Therapien, mit der Kleidung eine Abgrenzung zwischen Arbeit und Freizeit zu schaffen, um besser zwischen den Rollen zu switchen. Normalerweise bedeutet das: Wenn man heimkommt, gleich die Arbeitskleidung ausziehen und sich in «Zuhause-Klamotten» werfen. Es kann also helfen, die Rollen zu wechseln. Routinen tragen dazu bei, in den Arbeitsmodus zu kommen und nicht im Chiller-Modus zu verweilen.