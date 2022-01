Normcore-Sneaker werden wir einfach nicht los

Unisex und eben so ganz normal – genau das soll den Sneaker der Stunde auszeichnen? «Normcore» nennt sich das Phänomen, das das ganz Gewöhnliche in der Mode beschreibt. Es setzt sich aus den Wörtern «normal» und «hardcore» zusammen und bedeutet so viel wie «hardcore normal». Es geht also darum, ganz bewusst durchschnittlich und dadurch so cool wie möglich auszusehen. Geprägt wurde der Begriff 2013 vom New Yorker Trendbüro «K-Hole». Begriff und Look konnten sich bis heute halten.