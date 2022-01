Chucks dreckig? So bekommt ihr sie wieder sauber

Bloss nicht in den Tumbler!

Ganz so einfach können wir es uns leider nicht machen. Wer nach dem Trocknen noch etwas von seinen Chucks haben will, sollte sie weder in den Tumbler stecken noch sie unmittelbar vor oder unter eine Heizung stellen. Besser: Die Schuhe mit altem Papier ausstopfen und zum Trocknen in einen warmen, trockenen Raum oder bei schönem Wetter nach draussen stellen. Sind alle Einzelteile sauber und trocken, könnt ihr die Schnürsenkel wieder einfädeln und die Sohle in das Schuhinnere legen.