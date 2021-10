Ein Kult-Sneaker, ohne den im Herbst nichts geht

Hitgarant mit Retro-Vibe

Dank Auftritten wie diesen erlebt der Kult-Sneaker gerade eine Renaissance. Praktisch. Schliesslich hat so gut wie jeder von uns mindestens ein Paar Chucks bereits im Kleiderschrank. Oder hat sie in der Jugend so lange getragen, bis die Gummisohle auseinandergefallen ist. Die 1917 (kein Witz, kein Schreibfehler) auf den Markt gekommenen Basketballschuhe tunen bis heute jeden Look und sind mit über eine Milliarde verkauften Exemplaren der beliebteste Schuh aller Zeiten. Ja, sie sind sogar so selbstverständlich, dass sie im alltäglichen Strassenbild kaum noch auffallen. Schaut man sich aber in der Modewelt und auf den Fashion Weeks um, wird schnell klar: Der High Top-Sneaker ist im Herbst 2021 so beliebt wie schon lange nicht mehr.