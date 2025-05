Darum trugen Letizia, Charlène und Mathilde beim Papst Weiss

Während der Papst bei seiner Amtseinführung (und auch sonst) traditionell eine weisse Soutane trägt – die Farbe der Reinheit ist ihm vorbehalten –, galt für die Gäste von Leo XIV. (69) an der Amtseinführung vom neuen katholischen Oberhaupt am Sonntag auf dem Petersplatz in Rom grundsätzlich die Regel, schwarze oder dunkle Kleidung zu tragen.