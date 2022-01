Darum wollen die Sussexes ihre Villa wirklich loswerden

Und auch das ist noch nicht alles an Leichen, die das Grundstück im Keller hat – beziehungsweise Knochen, die dort in der Erde stecken. Denn ganz in der Nähe des luxuriösen Anwesens wurden im vergangenen Sommer menschliche Überreste gefunden, wie die «Daily Mail» damals berichtete. Es soll sich dabei um rund 10'000 Jahre alte Knochen eines Jugendlichen gehandelt haben, die im Rahmen von Landschaftsarbeiten im Quartier der Sussexes ausgegraben wurden. Die Knochen sollen von einer Person stammen, die zum Stamm der Chumash gehörte. Das Ureinwohner-Volk, das in der Kolonialzeit vertrieben wurde, lebte früher in dem Gebiet, bis heute fliesst mit dem Hot Spring Creek die heilige Quelle der Chumash am Château of Riven Rock vorbei – und soll Meghans Rosengarten zum Blühen verleiten.