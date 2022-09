Darum wurden Harry und Meghan vom Staatsempfang ausgeladen

Ausnahme für Prinz Harry: Er darf seine Uniform tragen

Eine Ausnahme wird für Prinz Harry dennoch gemacht: Am Samstagabend wird er neben Bruder Prinz William eine 15-minütige Totenwache am Sarg seiner verstorbenen Grossmutter in der Westminster Hall halten und dabei seine Militäruniform tragen. Ursprünglich hiess es, der Prinz werde bei allen offiziellen Events auf das Tragen seiner Uniform verzichten. Laut der Zeitung «Mirror» änderten Palastbeamte dann kurz vorher ihre Meinung. Auch für Queen-Sohn Prinz Andrew (62) war eine solche Ausnahme gemacht worden.