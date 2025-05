«Das einzig Ehrliche an ihm ist seine Ego-Gier»

Zum Schluss fügt die Royal-Expertin an: «By the way – Harry, der vermeintliche Familienmensch, wird am 6. Mai zum dritten Mal den Geburtstag seines Sohns Aarchie verpassen, der wohlverstanden am Dienstag erst sechs Jahre alt wird. Harry wird dann in Las Vegas an einer Gesprächsrunde im Rahmen des Diana-Awards teilnehmen.»