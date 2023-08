Mutter Letizia wollte ihre Tochter nicht ins Militär schicken

Bis man sich im spanischen Königshaus über die Vorgehensweise von Leonors Laufbahn einig war, soll es ein längerer Prozess gewesen sein. Laut der spanischen Illustrierten "Lecturas" war es vor allem Königin Letizia, die ein «grosses Unbehagen» bezüglich der militärischen Laufbahn verspürte. Felipe sei hingegen ganz anderer Meinung gewesen, weshalb es zum zwischen den Eheleuten kam. «Es gab Tage, an denen sie nicht miteinander sprachen, Türen zuschlugen und sich anschrien», erzählt Royal-Experte Polar Eyre. Der Fokus auf die Zukunft der Monarchie – mit all den Qualifikationen, die Leonor als zukünftige Regentin mitbringen muss – haben am Ende jedoch gesiegt. Man darf gespannt sein, wann es die ersten Bilder der grazilen jungen Frau in Tarnkleidung und Kampf-Montur geben wird.