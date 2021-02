Es gab aber auch gute Zeiten zwischen den beiden. Dennoch sind die beiden seit Jahren nicht mehr in Kontakt miteinander. Zur königlichen Hochzeit mit Prinz Harry – sie fand am 19. Mai 2018 in Windsor Castle statt – war Samantha nicht eingeladen. Samantha wirft Meghan und der Königsfamilie vor, den royalen Mega-Event nicht verschoben zu haben, weil es ihrem Vater Thomas Markle, 76, damals sehr schlecht ging. Dieser kam nicht an die Hochzeit, gab als Grund eine Herz-Operation an. Anstelle von ihm führte Prinz Charles, 72, die Herzogin in der St. George's Chapel zum Traualtar.