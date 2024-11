Es sind drei kleine Blumen, die symbolisch für eine grosse Tragödie in der Familie von Kate (42) stehen – und für starke Frauen bei den Middletons. Während König Charles III. (75), Prinz William (42) und Prinzessin Anne (74) am «Remembrance Day» mit je einer roten Mohnblume aller gefallenen Soldaten seit dem Ersten Weltkrieg gedenken, trägt die Prinzessin von Wales drei «Poppys» am Revers ihres eleganten, schwarzen Outfits. Der «Remembrance Day» – im Volksmund als «Poppy Day» (Mohnblumentag) bezeichnet, gilt als einer der bedeutsamsten Feiertage Grossbritanniens und des Commonwealth – und wird seit 1920 begangen.