Das hält Moderator Reto Scherrer von den britischen Royals

Team William oder Team Harry? Lieber neben Meghan im Flugzeug sitzen oder neben Kate? Diesen Fragen muss sich diese Woche Moderator Reto Scherrer im «RoyalTea» stellen. Spontan sprang er ein, um Gast im Podcast zu sein, da unser hauseigener Royal-Experte René Haenig krank im Bett liegt. Seit er klein ist, verfolgt Scherrer das Leben und Treiben der britischen Royals und hat sich somit über Jahre eine Meinung zum britischen Königshaus gebildet.
Der Moderator, der sonst mit seiner Meinung nicht hinterm Berg hält, ist aber fast ein bisschen zögerlich, als er gefragt wird, auf wessen Seite er steht. Er wisse schliesslich nicht, was tatsächlich hinter verschlossenen Türen vor sich geht. Und auch die Teams findet er doof. Am Ende lässt er sich allerdings doch dazu hinreissen, zuzugeben, dass er sich fast etwas besser mit Prinz Harry identifizieren kann. Er sei selbst ein jüngerer Bruder und wisse daher um die Probleme, die diese Stellung mit sich bringe.
Die beiden Ehefrauen in den Lagern, Prinzessin Kate (43) und Herzogin Meghan (43) hält Reto Scherrer allerdings für berechnend, die eine vielleicht mehr, die andere weniger. Obwohl er den Begriff Berechnung nicht gerne in Zusammenhang mit Liebe nicht gern verwendet. Was Reto Scherrer und Flavia Schlittler sonst noch zu den britischen Royals besprechen, das erfahrt ihr in der neuesten Folge von «RoyalTea».