Das hält Moderator Reto Scherrer von den britischen Royals

Der Moderator, der sonst mit seiner Meinung nicht hinterm Berg hält, ist aber fast ein bisschen zögerlich, als er gefragt wird, auf wessen Seite er steht. Er wisse schliesslich nicht, was tatsächlich hinter verschlossenen Türen vor sich geht. Und auch die Teams findet er doof. Am Ende lässt er sich allerdings doch dazu hinreissen, zuzugeben, dass er sich fast etwas besser mit Prinz Harry identifizieren kann. Er sei selbst ein jüngerer Bruder und wisse daher um die Probleme, die diese Stellung mit sich bringe.