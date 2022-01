Das halten die dänischen Royals von Prinz Nikolais Model-Karriere

Auslandsemester in Paris

Seit September 2021 weilt der Prinz in der Modestadt Paris, um dort ein Auslandsemester zu absolvieren. Er schliesst dieses Jahr seinen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre und Dienstleistungsmanagement an der Copenhagen Business School ab. Während seiner Zeit in Paris kann der Modefreak neben dem Studium weiter an seiner Model-Karriere feilen.