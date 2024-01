Das hat Königin Camilla aus dem Drama mit Diana gelernt

Königin Camillas Biografin verrät, was sie aus dem Diana-Drama gelernt hat

Berühmt wurde Camilla in den 1970er-Jahren unter nicht ganz so erfreulichen Umständen. Sie verliebte sich in den damaligen Prince von Wales. Auch bei Charles machte es «Klick». «Aber zu dieser Zeit musste die Frau des Thronfolgers Jungfrau sein und aus hoch-aristokratischen Verhältnissen stammen. Charles wusste: Seine Eltern würden ihn niemals Camilla heiraten lassen», erklärt Camillas Biografin Angela Levin. Eine Befürchtung, mit der der Sohn von Queen Elizabeth II. († 96) und Prinz Philip († 99) recht behalten sollte. Im Jahr 1981 war es Diana (†36), die die Herzen der Briten höher schlagen liess, als sie Charles das Ja-Wort gab. Für die Romanze zwischen Charles und Camilla bedeutete die Hochzeit – zumindest vorerst – das Aus. «Charles und Camilla haben sich für ungefähr acht Jahre nicht mehr gesehen», stellt Levin klar. Bereits vor der Trennung von Diana im Jahr 1992 näherten sich die beiden allerdings wieder an.