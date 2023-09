Krankheiten, Milliarden und Skandale

Dass der Tod von Queen Elizabeth II. (†96) für ihren erstgeborenen Charles (74) weitreichende Folgen haben sollte, muss an dieser Stelle natürlich nicht gross erklärt werden. Die Krönung von König Charles III. und Königin Camilla (75) am 6. Mai 2023 sollte in die Geschichte eingehen – und das tat sie auch. Die knapp zweistündige Zeremonie in der Londoner Westminster Abbey wurde von knapp 14 Millionen BBC-Zuschauern an den Fernsehschirmen verfolgt. Beachtlich, allerdings verfolgten die Beisetzung seiner Mutter stolze 18 Millionen Zuschauer – allein auf den Sendern der BBC.