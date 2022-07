Das ist das Liebesgeheimnis von Victoria und Daniel

Im Jahr 2002 verliebten sich Victoria von Schweden (45) und ihr heutiger Mann Prinz Daniel (48). Am Anfang hielten die Kronprinzessin und ihr damaliger Fitnesstrainer ihre Liebe geheim. Das Paar lernte sich in einer herausfordernden Zeit kennen. Victoria hatte damals gerade ihre Essstörung überwunden und meldete sich in einem Fitnesscenter an, wo sie auf Daniel traf.