Diese Woche gibt es Updates zum Fall Høiby

König Harald V. von Norwegen (87) sprach die Vorkommnisse zwar nicht direkt an, viele interpretierten seine Rede von Ende Oktober am Sorting-Dinner in Oslo aber als Statement: «Manchmal ist das Leben schwer», sagte er und sprach Herausforderungen in der Familie an. «Sowohl in guten als auch in schwierigen Zeiten versuchen wir zusammenzuhalten und uns gegenseitig zu unterstützen.»