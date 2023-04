Prinz Harry (38) war das Ein und Alles von Mama Prinzessin Diana (†36) und sie überschüttete ihn mit besonders viel Liebe. Aus gutem Grund, wie ihr Vertrauter Richard Kay in einem Gastbeitrag für die «Daily Mail» schreibt. Als Thronfolger sei Bruder Prinz William (40) von der Familie immer bevorzug behandelt worden, darum hielt es Diana für nötig, dem jüngeren Sohn Harry mehr Aufmerksamkeit zu schenken. «‹Ich muss›, sagte sie mir oft. Charles und ich haben so hart gearbeitet, dass beide Jungen gleich viel Zeit und Liebe erhalten, aber andere in der Familie scheinen sich auf William zu konzentrieren», erinnert sich Kay.