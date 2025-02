Alles so wie immer

Das ist der neue Name von Herzogin Meghan Lifestyle-Marke

Mit einem Video hat Herzogin Meghan am 18. Februar bekannt gegeben, dass sie ihre Lifestyle–Marke umbenennen wird. Der neue Name lautet «As Ever» – also «wie immer». Sie werde darin weiterhin alles zusammenweben, was sie schätze: Essen, Gartenarbeit und Freude am Alltag.