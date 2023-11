Das ist Kronprinzessin Mette-Marits grösste Angst

Mette-Marits und Haakons Tochter, Prinzessin Ingrid Alexandra, bezog wohl kürzlich ihre erste eigene Wohnung. Momentan wohnt also nur noch Nesthäkchen Sverre Magnus zu Hause. Doch am 3. Dezember hat Sverre Magnus Geburtstag und wird 18 Jahre alt. Sein Auszug dürfte also auch nicht mehr lange auf sich warten lassen.