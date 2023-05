Knoblauch

Die britischen Royals sind keine Fans von Knoblauch, da diese scharfe Zutat auf ihrer Speisekarte ganz oben steht. Die Arbeit der Royals erfordert, dass sie mit vielen Menschen in Kontakt kommen, weshalb sie das Risiko vermeiden, den so genannten "Knoblauchatem" zu bekommen. Zwiebeln sind ebenfalls selten in den königlichen Küchen zu finden. Camilla, die Gemahlin der Königin, bestätigte in der Kochsendung "MasterChef Australia", dass Knoblauch im Palast tabu sei. Die Abneigung der Royals gegenüber Knoblauch geht offenbar auf die persönliche Abneigung der verstorbenen Königin zurück, die sogar vor einer Reise nach Italien ein Edikt gegen Knoblauch erliess.