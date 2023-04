Warum Meghan nicht zur Krönung von King Charles III. kommt

Fast bis zum letzten Moment wartete Prinz Harry (38) mit seiner Antwort auf die Einladung zur Krönung seines Vaters King Charles III. (74). Seit gestern, 12. April, steht fest: Der Herzog von Sussex wird am 6. Mai nach London reisen, um an der Zeremonie in der Westminster Abbey teilzunehmen. Eigentlich wäre die Deadline für eine Zu- oder Absage am 3. April gewesen, doch Harry liess sich etwas mehr Zeit. Doch nicht nur Harrys Anwesenheit wurde bestätigt. Im gleichen Statement des Buckingham Palastes wird auch darüber aufgeklärt, wie es um Herzogin Meghans (41) Teilnahme steht: Die US-Amerikanerin wird ihren Ehemann nicht nach Grossbritannien begleiten, sondern mit den beiden Kindern Prinz Archie (3) und Prinzessin Lilibet (1) in Kalifornien bleiben.