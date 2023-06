Liebesgeschichte von Harald und Sonja wird verfilmt

Neun Jahre lang mussten sie um ihre Liebe kämpfen, ehe es zu einem Happyend kam. Der damalige Kronprinz Harald von Norwegen (86) verliebte sich in die bürgerliche Kaufmannstochter Sonja Haraldsen (85), was seinem Vater, König Olav V., ganz und gar nicht gefiel. Dieser hatte seinem Sohn vorerst die Zustimmung zur Ehe verweigert, da er fürchtete, eine bürgerliche Ehe könnte die Zukunft der Monarchie in Norwegen gefährden. Harald drohte schliesslich damit, auf den Thron zu verzichten.