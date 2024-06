Wer sind Hugh Grosvenor und Olivia Henson?

Der Herzog Hugh Grosvenor hat nicht nur seinen Titel von seinem 2016 an einem Herzinfarkt verstorbenen Vater geerbt, sondern auch noch ein beträchtliches Vermögen sowie zahlreiche Grundstücke und Immobilien in den besten Stadtteilen Londons sowie Anwesen in Oxford und Schottland, wie auch das Familienanwesen Eaton Hall in Cheshire bekommen. Somit besitzt Grosvenor mehr Land als sein Patenonkel König Charles III. (75) und mit einem geschätzten Vermögen von 11 Milliarden Franken auch mehr Geld als der Monarch und so manch anderer: Hugh Grosvenor ist der reichste Brite unter 40 Jahren. Er hat an der Newcaslte University Landschaftsmanagagement studiert und leitet das Familiennternehmen Grosvenor Estate, einen Immobilienkonzern, der seine Ursprünge im 17. Jahrhundert hat.