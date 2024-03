Edward gilt seit je als das Kind der Queen, das am wenigsten auffällt: fleissiger Royal, skandalfreier Ehemann, dazu zwei wohlgeratene Kinder. Das ist auch schon das Auffälligste an ihm. Im Gegensatz zu seinen Geschwistern erblickt er im Buckingham-Palast das Licht der Welt, und nicht im Spital. Die Queen soll vor seiner Geburt in Frauenmagazinen gelesen haben, wie wichtig es sei, den Kindsvater am Geburtserlebnis teilhaben zu lassen. Deshalb ist Prinz Philip als erster royaler Vater seiner Generation bei Edward als Kind Nummer 4 im Schloss-Kreisssaal dabei.