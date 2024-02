«London Bridge is down» – dieser Satz fiel am 8. September 2022 gegen 15 Uhr in Schottland. Während die Welt mit dem Tod von Queen Elizabeth II. (†96) eine Rekord-Regentin verlor, war der Plan für ihr Ableben bereits seit Jahrzehnten in Arbeit, wurde konstant aktualisiert und weiterentwickelt. Mit der am Montagabend (5. Februar) bekannt gewordenen Krebs-Erkrankung von König Charles III. (75) rückt die Frage nach dem Fahrplan für seinen Tod in den Vordergrund. BUNTE.de fasst zusammen, was bisher bekannt ist.