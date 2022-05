Das Platin-Thronjubiläum der Queen steht kurz bevor

Von Donnerstag, 2. Juni, bis Sonntag, 5. Juni, steht ein Feier-Marathon in Grossbritannien an. An diesen vier Tagen finden die Festlichkeiten zum Platinjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) statt. Die Briten feiern 70 Jahre ihrer Königin auf dem Thron. Über das ganze Jahr verteilt wird die Monarchin in verschiedenen Zeremonien geehrt. Das kommende verlängerte Wochenende ist sowohl für die Queen als auch für die Briten der Höhepunkt. Diese Veranstaltungen warten auf die Gäste.