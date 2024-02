Jaime del Burgo behauptete kühn, dass er von 2002 bis 2010 eine Affäre mit Letizia hatte. Der Skandal daran: Letizia war zu diesem zeitpunkt bereits mit dem damaligen Kronprinz Felipe (56) zusammen. Del Burgo ging sogar so weit zu sagen, dass die Königin seine grosse Liebe sei. Als wäre das nicht schon genug Trubel, soll Letizia angeblich sogar am Vorabend ihrer Hochzeit noch ein Treffen mit ihm gehabt haben, bevor die Affäre schliesslich in einer Freundschaft versandete.