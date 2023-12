Mit dem aktuellen Foto für die weihnachtliche Grusskarte setzen William, Kate und seine Kids nun also ein Zeichen, dass solche Spekulationen ihnen nichts anhaben können. Wie Judi James erklärt, drückt die Thronfolgerfamilie «die Stärke und das absolute Selbstvertrauen einer reduzierten Familienmarke, ohne all den Schmuck und die Insignien ihres königlichen Status» aus. Statt sich also in königlichen Roben zu präsentieren, wissen sie, wer sie sind und sind sich auch darüber bewusst, dass sie auch ohne all den Firlefanz eine royale Ausstrahlung haben. Darüber hinaus wirken sie in freizeitlicher Kleidung nahbarer und laut Judi James ist dies die «viel sympathischere Version».