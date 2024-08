Dass die Polizei vor dem Schlossportal steht, um einen der Bewohner hinter den dicken Palastmauern zu verhaften, passiert nicht alle Tage, ist jetzt jedoch genau so geschehen in Norwegen. Dass es sich beim Verhafteten um den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit handelt, bestätigte die Polizei in Oslo schon früh gegenüber der Zeitung «Dagbladet». Marius Borg Høiby (27) wird «Körperverletzung» vorgeworfen. 30 Stunden sass der Stiefsohn von Norwegens künftigem König Haakon (51) in Haft, ehe er den Polizeiposten verlassen durfte.