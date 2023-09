Das sind die beliebtesten Royals der Briten

Auch Prinzessin Anne ist sehr beliebt

An zweiter Stelle steht in dem neuen Beliebtheits–Ranking Prinzessin Anne (73), die Schwester von König Charles III. (74). Sie gilt als das am härtesten arbeitende Mitglied der königlichen Familie. Die Umfrage zeigt, dass 73 Prozent der Briten eine positive Meinung über sie haben. Knapp dahinter landet mit 72 Prozent Williams Frau, Prinzessin Kate (41).