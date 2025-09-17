Das sind die Dos and Don'ts beim Treffen mit den Royals, Mr. President

Gespräche

Auf einem Staatsbesuch hat man mit den britischen Freunden natürlich viel zu besprechen. Da diese allerdings immer noch Royals sind, gilt, dass man sie im besten Fall zuerst sprechen lässt und nicht einfach das Wort ergreift und dabei – Gott bewahre – den Royals noch ins Wort fällt. Zudem tut man gut daran, wenn man bei den Gesprächsthemen vielleicht nicht direkt Familienmitglieder beleidigt, egal, wie schlecht das Verhältnis zu ihnen ist. Herr Trump, im Gegensatz zu ihrem letzten Besuch sollten sie diesmal vielleicht darauf verzichten, Herzogin Meghan (43) zu beleidigen und sie als «fies» zu bezeichnen. Denn das Motto der Royals lautet immerhin: «Never complain, never explain», also «Niemals beschweren, niemals erklären». Der König wird also nicht auf den Zug Ihrer Lästereien aufspringen. Das Gleiche gilt im Übrigen für den Bürgermeister von London oder politische Angelegenheiten, die das Land betreffen ...