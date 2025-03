Das sind die erfolgreichsten Royals auf Social Media

Platz 1: Königin Rania von Jordanien

Königin Rania von Jordanien (54) hat mit insgesamt knapp 39 Millionen Followern, verteilt über drei Plattformen, mit Abstand am meisten Fans. Eine beachtliche Zahl, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Bevölkerungszahl in Jordanien für das Jahr 2023 mit 11,5 Millionen Personen angegeben wird. Royal-Expertin Flavia Schlittler erklärt sich Königin Ranias Beliebtheit wie folgt: «Unserer Vorstellung vom Orient, mit den 1001-Nacht-Märchen, gibt sie ein reales, modernes Gesicht. Sie setzt sich aktiv für verschiedene Programme für Rechte und Bildung von Mädchen und Frauen ein, was ihr hoch angerechnet wird. Ihre Fähigkeit und ihr diplomatisches Geschick, Brücken zwischen verschiedenen Kulturen zu schlagen, machen sie zu einer gesellschaftspolitisch wichtigen Person. Ob eine Audienz bei Papst Franziskus, ein Gespräch mit Michelle Obama oder fürsorgliche Umarmungen von leidgeplagten Menschen, Königin Rania ist nahbar und herzlich. Die Begegnungen zeigt sie auf Instagram und Co. und begeistert damit auch die junge Generation.»