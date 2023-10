Den Emojis können sich nicht einmal Royals entziehen und Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) erzählten nun in einem Interview mit Jordan Hope und Vick North vom Radiosender BBC 1 am 10. Oktober, was ihre liebsten Emojis sind. Mit ihren Antworten bewies vor allem William einmal mehr, wie herrlich normal er doch ist – und dass er eine gute Portion Humor hat. Denn sein Lieblings-Emoji ist nach Aussage des Thronfolgers die Aubergine. «Mir wurde ans Herz gelegt, nicht die Aubergine zu nennen, deshalb sage ich – weil ich jetzt erwachsen reagieren muss – es ist das eine Emoji, bei dem die Augen nach oben und unten gehen und der Zunge draussen ist. Das etwas Verrückte», gab er lachend als Antwort. Zur Erklärung: Die Aubergine als Emoji wird in vielen Fällen gerne bildlich für das männliche Geschlechtsteil verwendet. Und Williams Reaktion nach zu urteilen, benutzt er es genau für diesen Zweck. Die Moderatoren der Show fanden die Antwort des ältesten Sohnes von King Charles III. (74) sichtlich amüsant und Vick Hope wusste genau, was William dachte. «Er weiss Bescheid. Er hat versaute Gedanken.»