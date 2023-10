Das sind die Stärken von Prinzessin Kate

Das sind Prinzessin Kates grösste Stärken

Eine Situation, in der Professor Fonagy offenbar sehr beeindruckt von Kate war, war als sie bei einem Termin mit einigen kleinen Kindern an einem Tisch sass: «Ein Kind fragte sie: ‹Welche Mannschaft unterstützt du?› Ich sah sie an, um zu sehen, ob sie antworten würde oder nicht. Sie sagte dann ‹Chelsea›. Ich bin mir nicht sicher, ob es stimmte oder nicht, aber es war das absolut Richtige, was sie zu diesem Kind sagte. Und dann bemerkte ich, dass das Kind die Farben von Chelsea trug.»