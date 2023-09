Wege kreuzten sich auf Partys

Was viele allerdings nicht wissen dürften: Chris und Sofia kennen sich schon länger, als ihre jeweiligen Ehepartner. Chris O'Neill studierte nach seinem Schulabschluss am Internat auf dem Rosenberg St. Gallen sowie in Boston und New York. Im Big Apple besuchte er, wie es sich für Studis gehört, auch die ein oder andere Party. Zur gleichen Zeit, zu Beginn der 2000er Jahre, lebte die junge Sofia Hellqvist in New York, wo sie als Model tätig war. Und auch als Model besuchte sie verschiedene Feiern. Und auf manchen dieser Partys kreuzten sich die Wege von Sofia und Chris – nur um viele Jahre später in ein und dieselbe Familie zu heiraten.