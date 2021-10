Das verraten neue Fotos über die Beziehung der Cambridges

Ob es nur ein Witz war, der die beiden hinter den Kulissen so zum Lachen gebracht hat? Oder ob sie sich doch etwa hinter dem Vorhang verstecken wollten? Auf dem Bild nämlich wirkt es fast so, als wären William und Kate erwischt worden, wie sie hinter den schweren Stoffen Versteckis spielten. Womöglich wollte sich William noch etwas sammeln, weil er so Lampenfieber hatte, ob alles glatt über die Bühne gehen würde bei seinem Event? Jedenfalls scheinen die beiden wieder einmal mächtig Schabernack getrieben zu haben – was bei ihnen schon längst nicht mehr überrascht. Sie sind sich auch in der Öffentlichkeit schliesslich nie zu schade dafür, einander aufzuziehen. Als Kate etwa bei einer Segelregatta disqualifiziert wurde und als Trostgeschenk einen überdimensionierten Kochlöffel erhielt, musste sie sich das hämische Gelächter ihres Mannes anhören.