Vom Schauspieler-Sohn zum Schauspieler ging es für Prinzessin Stéphanie dann mit Rob Lowe (60) weiter. In den Achtzigern gestand Lowe in einer Talkshow, dass die Prinzessin seine Traumfrau sei. Ein guter Freund fädelte daraufhin ein Treffen ein – immerhin gestand Prinzessin Stéphanie, dass ihr der Schauspieler auch gefiel. Es folgte eine stürmische Romanze, wie Lowe in seiner Autobiografie «Stories I Only Tell My Friends: An Autobiography» schreibt. Doch der Lebensstil der Prinzessin war ihm am Ende zu wild, er konnte nicht mit ihr mithalten. Er blickt jedoch gerne auf diese Zeit zurück – «es war wirklich super lustig. ... Es fühlt sich irgendwie wie ein Traum an.»