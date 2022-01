Das waren Herzogin Kates grösste Fehltritte

Herzogin Kate, 40, steht schon lange im Scheinwerferlicht. Spätestens seit ihrer Hochzeit mit Prinz William, 39, im Jahr 2011 ist die Öffentlichkeit bei jedem ihrer Auftritte dabei. Sie gilt als die perfekte Ergänzung für den zukünftigen König William. Zusammen mit den drei Kindern Prinz George, 8, Prinzessin Charlotte, 6, und Prinz Louis, 3, sorgt das Paar immer wieder für emotionale Momente. Aber nicht alles lief bei Kate in den vergangenen Jahren glatt. Für diese Auftritte stand die Herzogin von Cambridge, die heute am 9. Januar ihren 40. Geburtstag feiert, in der Kritik.