Am 8. September 2022 war die ganze Welt in grosser Trauer: Queen Elizabeth II. starb an einem Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf Schloss Balmoral in Schottland. Der Tod der Rekord-Regentin war nicht nur für Millionen Menschen, sondern natürlich vor allem auch für ihre Familie ein herber Schlag. Während König Charles III. (74) und Prinzessin Anne (72) in den letzten Minuten ihrer geliebten Mutter an ihrer Seite sein konnten, gab es auch Menschen, die sich nicht mehr persönlich verabschieden konnten. Auch Prinz Harry (38) gehörte dazu.