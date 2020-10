Delphine Boël ist nach Gerichtsurteil plötzlich Prinzessin

Kurz nach Alberts Abdankung als König beantragte Boël 2013 die gerichtliche Klärung der Vaterschaft, was er zunächst verweigerte. Im November 2018 wurde entschieden, dass sich der Ex-König innerhalb von drei Monaten einem Vaterschaftstest unterziehen müsse, was er allerdings nicht tat. Im Mai 2019 verhängte das Gericht in Brüssel ein tägliches Zwangsgeld von 5000 Euro, solange er sich dem Test verweigern würde. Schliesslich wurde der DNA-Test im Mai 2019 durchgeführt; im Januar dieses Jahres liess Albert schliesslich über seine Anwälte ausrichten, dass er der biologische Vater Boëls sei.