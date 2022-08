Lässt das schwedische Königshaus kritische Aussagen zensieren?

Ganz im Gegenzug zu Saudi-Arabien, wo der Monarch praktisch uneingeschränkt regiert und die weibliche Nachfolge nie zur Debatte stand. Weshalb «Sveriges Radio» es aber für nötig befand, eine Frage wie die von Hana Al-Khamri lieber nicht zu senden, bleibt dennoch ungeklärt. Denn sie stellte damit nicht den König in Frage oder kritisierte ihn per se. Vielleicht bestand für den Radiosender auch das Problem darin, dass die Journalistin die zwei sehr unterschiedlichen Monarchen in einem Atemzug erwähnte und in dieser einen Angelegenheit in die gleiche Schublade steckte. Al-Khamri fragt sich nun, ob der Sender richtig gehandelt habe oder ob sie im Recht lag und die Frage legitim war. Der Palast selbst hat sich bisher nicht zu diesen Belangen geäussert.