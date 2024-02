Und auch Harrys Platz in der Thronfolge wäre nicht weiter betroffen, wie Haenig betont; diese bestehe «grundsätzlich durch seine Abstammung und die Linie in der Familie.» Allerdings habe jeder Royal in der Thronfolge auch die Möglichkeit, sein Recht auf die Krone abzutreten. Was allerdings im Fall einer tatsächlichen Annahme der US-Staatsbürgerschaft passieren würde, ist nicht klar. Ebensowenig, ob Harry sich jemals wieder mit seiner Familie versöhnen wird – was zum jetzigen Zeitpunkt wohl höher auf seiner Prioritätenliste stehen dürfte. Immerhin soll durch seinen Besuch bei König Charles nach dessen Krebsdiagnose ein neuer Hoffnungsschimmer in Harry entfacht worden sein. Der Herzog von Sussex ist der Meinung, dass Familien durch Krankheiten die Kraft aufbringen, wieder zueinander zu finden. Das sehe er bei den Invictus Games immer wieder und «das macht mich sehr glücklich.»