«Ich sprach mit ihr über Pferde»

Der damalige Bundespräsident Georges-André Chevallaz (1915–2002) amtete als Gastgeber. Er war nicht gerade der umgänglichste aller Landesväter, aber sein Vize Kurt Furgler (1924–2008) machte dies wett. Nur SP-Bundesrat Willi Ritschard (1918–1983) tanzte aus der Reihe. Am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, musste er im Smoking zu einem königlichen Bankett fahren, das war schwer verdauliche Kost für den Sozialdemokraten. Und enervierte ihn derart, dass er tags zuvor wetterte, «dass so viele Schweizer die Heftli kaufen, in denen bis zu den Unterhosen und bis zum Gloschli (Anm. d. Red.: Unterrock) alles beschrieben ist, was so eine Königin trägt».