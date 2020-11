Der deutsche Adel macht filmreif auf sich aufmerksam

In der erfolgreichen deutschen ARD-Serie «Charité» hat Alicia von Rittberg, 26, bereits unter Beweis gestellt, wie gut ihr historische Produktionen liegen. Nun bietet sich der Münchnerin eine weitere Gelegenheit, in eine längst vergangene Welt einzutauchen: In der US-amerikanischen Serie «Becoming Elizabeth» wird sie in acht Episoden in die Rolle der Elizabeth Tudor (1533-1603), der späteren Queen Elizabeth I., schlüpfen.