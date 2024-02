So sieht eine stolze Mutter aus: Königin Jetsun Pema von Bhutan (33) postete auf Instagram zuletzt gleich drei Beiträge zu einer Zeremonie vom 10. Februar, bei der ihr Sohn Gyalsey Jigme Namgyel (8) eine besondere Rolle spielte. Der Drachenprinz, wie er liebevoll genannt wird, war bereits des Öfteren an öffentlichen Terminen beteiligt. Der gemeinsame Sohn von Jetsun und König Jigme (43) begeistert bei royalen Anlässen immer wieder durch seine für sein Alter bemerkenswerte Professionalität. Diesmal durfte er gemeinsam mit seiner Mama bei der Zeremonie zur Gründung von «Mindfulness City» in Gelephu teilnehmen.