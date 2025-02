Königlicher Podcast «RoyalTea»

Der Kate-Effekt geht den Bach runter

Zeig her deine Röcke, zeig her deine Schuh ... Der britische Hof hüllt sich künftig in Schweigen, in welcher Garderobe Prinzessin Kate bei Auftritten glänzt. In der fünften Folge des Podcasts «RoyalTea» platzt unseren Königshaus-Experten deshalb der Kragen.