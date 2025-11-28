Der kleine Prinz macht Faxen

Wenn die Monaco-Royals jeweils am 19. November ihren Nationalfeiertag zelebrieren, dann zeigen sich sowohl der Landesvater Fürst Albert II. (66) dessen Gattin Fürstin Charlène (47) sowie der Rest der monegassischen Fürstenfamilie mit den Prinzessinnen Caroline von Hannover (68) und Prinzessin Stéphanie von Monaco (60) dem Anlass angemessen ernst und feierlich.
Die junge Garde des Zwergstaats hingegen zeigt, dass man auch am höchsten Feiertag im Land mit grossem Humor und höchst fröhlich die Bewohner erfreuen kann. Einer, der heuer ganz gross unter den Grossen herausstach, war der kleine Prinz Jacques (10). Im Gegensatz zu seiner etwas älteren Zwillingsschwester Gabriella konnte er sich das Faxenmachen nicht verkneifen.
Ob seine Tanten deshalb so betrübt dreinschauten? In Anlehnung an die deutsche TV-Erfolgsserie «Monaco Franze» hätte sich der Thronfolger den Übernamen «Monaco Fratze» verdient.