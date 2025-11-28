Der kleine Prinz macht Faxen

Die junge Garde des Zwergstaats hingegen zeigt, dass man auch am höchsten Feiertag im Land mit grossem Humor und höchst fröhlich die Bewohner erfreuen kann. Einer, der heuer ganz gross unter den Grossen herausstach, war der kleine Prinz Jacques (10). Im Gegensatz zu seiner etwas älteren Zwillingsschwester Gabriella konnte er sich das Faxenmachen nicht verkneifen.