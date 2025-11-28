Schweizer Illustrierte Logo

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

  1. Home
  2. People
  3. Royals
  4. Monacos kleiner Prinz Jacques unterhält die Grossen mit Faxen
Nationalfeiertag im Fürstentum Monaco

Der kleine Prinz macht Faxen

Der Nationalfeiertag ist im monegassischen Fürstenhaus eigentlich eine feierliche, ernste Sache. Doch zur Freude des Volkes gibts Prinz Jacques – und der sorgt für Belustigung. 

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

<p>Grimassenschneider: Prinzessin Gabriella und ihr Zwillingsbruder Prinz Jacques. Sie bleibt in jeder Situation ernst.</p>

Grimassenschneider: Prinzessin Gabriella und ihr Zwillingsbruder Prinz Jacques. Sie bleibt in jeder Situation ernst.

hgm-press

Wenn die Monaco-Royals jeweils am 19. November ihren Nationalfeiertag zelebrieren, dann zeigen sich sowohl der Landesvater Fürst Albert II. (66) dessen Gattin Fürstin Charlène (47) sowie der Rest der monegassischen Fürstenfamilie mit den Prinzessinnen Caroline von Hannover (68) und Prinzessin Stéphanie von Monaco (60) dem Anlass angemessen ernst und feierlich.

<p>Feierlich: Fürstin Charlène, die Prinzessinnen Caroline und Gabriella, Prinz Jacques, Fürst Albert und Prinzessin Stéphanie von Monaco (v. l.).</p>

Feierlich: Fürstin Charlène, die Prinzessinnen Caroline und Gabriella, Prinz Jacques, Fürst Albert und Prinzessin Stéphanie von Monaco (v. l.).

Getty Images

Die junge Garde des Zwergstaats hingegen zeigt, dass man auch am höchsten Feiertag im Land mit grossem Humor und höchst fröhlich die Bewohner erfreuen kann. Einer, der heuer ganz gross unter den Grossen herausstach, war der kleine Prinz Jacques (10). Im Gegensatz zu seiner etwas älteren Zwillingsschwester Gabriella konnte er sich das Faxenmachen nicht verkneifen.

<p>Trauermienen: Prinzessin Caroline und ihre Kinder Alexandra (l.) und Charlotte wirken bekümmert.</p>

Trauermienen: Prinzessin Caroline und ihre Kinder Alexandra (l.) und Charlotte wirken bekümmert.

Dukas

Ob seine Tanten deshalb so betrübt dreinschauten? In Anlehnung an die deutsche TV-Erfolgsserie «Monaco Franze» hätte sich der Thronfolger den Übernamen «Monaco Fratze» verdient.

<p>Der kleine Prinz Jacques kann aber auch seriös – so wie seine Zwillingsschwester Gabriella.</p>

Der kleine Prinz Jacques kann aber auch seriös – so wie seine Zwillingsschwester Gabriella.

René Haerig, Ringier
René HaenigMehr erfahren
Von René Haenig vor 10 Minuten
Themen per E-Mail folgen